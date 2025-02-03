Чи готові одесити до нової реформи освіти — думки людей

Учні сидять за партами. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Вже за два роки в Україні буде введено нову систему освіти. Після реформування запровадять 12 років навчання, при цьому для старшокласників залишать обов'язковими лише 7 предметів. До цього списку не увійшли хімія, фізика, біологія, географія. Їх кожен підліток зможе вибрати, виходячи з власних спонукань або якщо вони будуть потрібні для отримання обраної професії.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, чи згодні з такою реформою одесити?

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Реформа освіти

Щодо нововведень з боку міністерства освіти думки одеситів розділились. Однак більшість переконана, що ці реформи не дуже добре відобразяться на освіті. А такі дисципліни як фізика та хімія мають бути обов'язковими.

"Не підтримую, тому що і фізика, і хімія потрібні кожній людині", — каже Наталія Всеволодівна.

Одеситка Наталія Всеволодівна. Фото: Новини.LIVE

Схожу думку висловлює і Ангеліна. Вона вважає, що профільне навчання краще впроваджувати в коледжах. У школах перш за все таки необхідно вивчати всі предмети.

"Загальноосвітні предмети мають бути все одно. Розумію, що зараз вибирають за напрямком чи професією, але це можна піти в коледжі або ПТУ. А ці предмети потрібно знати, бо без базових знань ми далі також нічого не будемо нести", — ділиться Ангеліна.

Ангеліна про реформу освіти. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою, Тетяна Владленівна вважає, що дитина має знати якомога більше предметів. Для освіченості не тільки школярів, а й особистості.

"Я вважаю, що культурно освічена людина повинна знати чим більше предметів, тим краще", — каже Тетяна Владленівна.

Одеситка Тетяна Владленівна. Фото: Новини.LIVE

Зміни потрібні

Проте є й ті, хто вважає що реформувати освіту без сумніву необхідно. Однак ці зміни потрібно впроваджувати поступово, щоб не було перекосів в один чи інший бік, а діти змогли адаптуватися.

"Спочатку потрібно реформувати середню школу, а потім вже старші класи. Але нам потрібні ці науки ", — додає Вікторія.

Одеситка Вікторія про реформу освіти. Фото: Новини.LIVE

Водночас Вʼячеслав зазначає, що ініціатива для нього є дивною. У свою ж чергу пропонує покращити методи викладання предметів.

"Це дивна ініціатива, можна було б залишити ці предмети, але реформувати викладання", — відзначив Вʼячеслав.

Одесит В'ячеслав про реформу освіти. Фото: Новини.LIVE

Реформа старшої школи, яка передбачає перехід на профільне навчання, викликає дискусії серед мешканців. З одного боку, зміни мають на меті зробити освіту більш гнучкою та орієнтованою на майбутню професію. З іншого — багато хто побоюється, що скорочення обов’язкових предметів може негативно вплинути на загальну ерудованість учнів.

Раніше ми писали, що в Україні планується реформа освіти та що вона передбачає. А також про те, що Президент відзначив талановиту молодь у міжнародний день освіти.