Частина Одеси залишиться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 вересня, частина міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00 — 18:00

вул. Маразліївська,

вул. Успенська,

пров. 4-й Деревообробний,

пров. Кавказький,

вул. Прокатна.

Де не буде світла до 19:00

просп. Свободи,

вул. Малиновського.

вул. Ак. Панкратової,

вул. В. Хавкіна,

вул. Кругова,

пров. 2-4й Західний,

вул. Балківська,

вул. Канатна,

вул. Комітетська.

Де не буде світла до 20:00

вул. 3-8 Пересипська,

вул. Балтська дор.,

пров. В.Діхтієвського,

вул. Ак. Воробйова,

вул. Матроська

вул. Ак. Філатова,

вул. Варненська,

вул. Г. Крут,

вул. Івана та Юрія Лип,

вул. Інглезі,

вул. І. Рабіна,

вул. Космонавтів.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.