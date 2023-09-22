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Частина Одеси залишиться без світла: перелік адрес

22 вересня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 22 вересня, частина міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00 — 18:00 

  • вул. Маразліївська,
  • вул. Успенська,
  • пров. 4-й Деревообробний,
  • пров. Кавказький, 
  • вул. Прокатна.

Де не буде світла до 19:00

  • просп. Свободи,
  • вул. Малиновського. 
  • вул. Ак. Панкратової, 
  • вул. В. Хавкіна, 
  • вул. Кругова, 
  • пров. 2-4й Західний, 
  • вул. Балківська, 
  • вул. Канатна, 
  • вул. Комітетська.

Де не буде світла до 20:00

  • вул. 3-8 Пересипська, 
  • вул. Балтська дор., 
  • пров. В.Діхтієвського, 
  • вул. Ак. Воробйова, 
  • вул. Матроська 
  • вул. Ак. Філатова, 
  • вул. Варненська, 
  • вул. Г. Крут, 
  • вул. Івана та Юрія Лип, 
  • вул. Інглезі, 
  • вул. І. Рабіна, 
  • вул. Космонавтів.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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