Частина Одеси залишиться без світла: перелік адрес
22 вересня 2023 11:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 22 вересня, частина міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00 — 18:00
- вул. Маразліївська,
- вул. Успенська,
- пров. 4-й Деревообробний,
- пров. Кавказький,
- вул. Прокатна.
Де не буде світла до 19:00
- просп. Свободи,
- вул. Малиновського.
- вул. Ак. Панкратової,
- вул. В. Хавкіна,
- вул. Кругова,
- пров. 2-4й Західний,
- вул. Балківська,
- вул. Канатна,
- вул. Комітетська.
Де не буде світла до 20:00
- вул. 3-8 Пересипська,
- вул. Балтська дор.,
- пров. В.Діхтієвського,
- вул. Ак. Воробйова,
- вул. Матроська
- вул. Ак. Філатова,
- вул. Варненська,
- вул. Г. Крут,
- вул. Івана та Юрія Лип,
- вул. Інглезі,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Космонавтів.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.