Частина одеситів сьогодні залишиться без води — адреси

Чоловік перевіряє, чи є в крані вода. Фото: УНІАН

Сьогодні, 12 листопада, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути після обіду, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

Італійський бульвар — усі будинки

проспект Добровольського — усі будинки

вулиця Марсельська — усі будинки

вулиця 22-а лінія — усі будинки

Попередньо води не буде до 15:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.