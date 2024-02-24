Частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 24 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ
- вул. 2-а, 3-я, 4-а Степова,
- вул. Квітнева, 20-30, 21-31,
- вул. Миколи Лисенка,
- вул. Йозефа Прибіка,
- вул. Олексія Косяченка,
- вул. Сільська,
- вул. Тетяни Тесс, 3а,8,11а,12а,
- вул. Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15.
Роботи до 19.00
Північний РЕМ
- вул. Професора Коровицького,
- пров. Ковиловий,
- пров. Нежданової,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський, 2б
Роботи до 15.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.
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