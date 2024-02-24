Частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 24 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ

вул. 2-а, 3-я, 4-а Степова,

вул. Квітнева, 20-30, 21-31,

вул. Миколи Лисенка,

вул. Йозефа Прибіка,

вул. Олексія Косяченка,

вул. Сільська,

вул. Тетяни Тесс, 3а,8,11а,12а,

вул. Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15.

Роботи до 19.00

Північний РЕМ

вул. Професора Коровицького,

пров. Ковиловий,

пров. Нежданової,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський, 2б

Роботи до 15.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.