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Частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

24 лютого 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла
Відсутність світла. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 24 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

Де немає світла

Центральний РЕМ 

  • вул. 2-а, 3-я, 4-а Степова,  
  • вул. Квітнева, 20-30, 21-31,  
  • вул. Миколи Лисенка,  
  • вул. Йозефа Прибіка, 
  • вул. Олексія Косяченка, 
  • вул. Сільська, 
  • вул. Тетяни Тесс, 3а,8,11а,12а,  
  • вул. Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15. 

Роботи до 19.00 

Північний РЕМ

  • вул. Професора Коровицького, 
  • пров. Ковиловий, 
  • пров. Нежданової, 
  • пров. Шахтинський, 
  • пров. Шебелинський, 2б 

Роботи до 15.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

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