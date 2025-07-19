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Головна Одеса Черги до Молдови — великі затори на трасі Одеса-Рені

Черги до Молдови — великі затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 17:18
Затори на трасі Одеса–Рені 19 липня — ситуація на КПП
Автівки в черзі на кордоні. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Сьогодні увечері, 19 липня, ситуація на трасі Одеса-Рені складана. Фіксуються локальні затори в напрямку Молдови та черги на кількох КПП. Водіям варто планувати маршрут з урахуванням затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки спостерігається скупчення автотранспорту у селі Маяки та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декілька кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж черга.

Черги до Молдови — великі затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. 

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми розповідали про те, без яких документів не вдасться виїхати за кордон з України у липні. Також писали нові вимоги про на польському кордоні.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги черги на кордоні
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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