Чи допомагає часник боротись з вірусними інфекціями: медики розвінчують міфи

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Часник — це популярний народний засіб, який використовують для профілактики та лікування різних захворювань, включаючи вірусні інфекції, такі як застуда та грип. Проте, чи насправді часник є ефективним засобом боротьби з цими захворюваннями?

Медики поділились міфами та фактами про використання часнику проти вірусних інфекцій.

Корисні властивості часнику та можливі наслідки його вживання

Часник містить марганець, вітамін B6, вітамін C, селен та безліч корисних речовин. Його склад також містить аліцин, що може мати противірусні та антибактеріальні властивості, але поки не існує достатньої кількості досліджень, які б підтверджували ці властивості.

Обережним із часником слід бути людям, які мають рефлюксну хворобу, оскільки він може викликати печію, а також людям, які приймають ліки, що розріджують кров, оскільки часник має подібний ефект, що може призвести до проблем зі згортанням крові.

Як запобігти застуді та захиститися від найнебезпечніших вірусів

Щоб запобігти застуді, слід дотримуватися простих правил гігієни, таких як регулярне миття рук з милом, провітрювання приміщення та уникання натовпів.

Інші корисні поради для запобігання застуді включають підтримку імунної системи через збалансовану дієту, регулярну фізичну активність та достатній сон. Також важливо уникати контакту зі хворими та не ділитися речами, такими як посуд, рушники тощо.

Часник може мати деякі корисні властивості, але його ефективність в боротьбі з вірусними інфекціями не доведена науково. Найбільш ефективним способом захисту є щеплення та дотримання простих правил гігієни та соціальної дистанції. Не забувайте про ці прості заходи для збереження свого здоров'я та здоров'я інших.

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