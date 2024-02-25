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Чого одеситам чекати від погоди завтра

25 лютого 2024 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Чого одеситам чекати від погоди завтра
Чоловік сидить на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 26 лютого, буде похмурою та теплою. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південний — 9 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південний — 7 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +7 °C.  Вітер південно-західний — 7 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +7 °C. Вітер західний — до 6 м/с. 

Схід сонця: 26 лютого сонце зійде о 06:42.
Захід сонця: 26 лютого сонце заходитиме о 17:37.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 54 хвилини.

Чого одеситам чекати від погоди завтра - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °C, вдень +8...13 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні 26 лютого

Погода в Україні 26 лютого очікується переважно хмарною з проясненнями, без опадів, лише в західних і Житомирській областях місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у східній частині вночі -5...0 °C, вдень +2...+7 °C; на решті території вночі +1...+6°C, а вдень +5...+10°C. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму вдень прогнозується +11...+16°C.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі близько 0°C, вдень +1...+6°C. 

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