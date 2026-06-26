Чубаров: якщо Крим залишиться без палива і електрики, Москва сяде за стіл переговорів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Анна Сірик Журналістка

Ситуація на тимчасово окупованому українському Криму останнім часом загострюється. Сили оборони знищують ключові російські військові об'єкти та інфраструктуру, яку вони використовують у загарбницьких цілях. Якщо півострів вдасться залишити без електрики та палива, Кремлю доведеться активніше долучитися до переговорного процесу.

Про це розповів очільник Меджлісу Рефат Чубаров, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Росіяни в Криму не панікують, але це тимчасово

Українські військові продовжують знищувати російські об'єкти в Криму. Росіяни, які поселилися на півострові у своїх пабліках висловлюють здивування бездіяльністю Москви через постійні удари та погіршення ситуації.

"Вони (ред. — росіяни) очікують якоїсь термінової допомоги. Ми думаємо, що допомоги не буде. Бо питання в чому? Питання — позбавлення пального і електроенергії, щоб просто не було чим рухатись російським угрупуванням. З пальним майже вирішено. Залишаються два основних канали. Це так звана новоросійська траса "Маріуполь з Ростова" і тут певною мірою вогневий контроль є. І друга — це Керченський міст. Переправи немає, пороми потоплені", — розмірковує очільник Меджлісу Рефат Чубаров.

На його думку, українські військові намагаються вдарити по двох потужних ТЕЦ на півострові. Йдеться про Таврійську поблизу Сімферополя та Балаклавську біля Севастополя.

"Якщо ці теплостанції будуть знесені, Крим залишається без палива і без електропостачання. Це, на думку багатьох аналітиків, я до них приєднуюся, може завершитися, як мінімум, проханням Москви сісти за стіл переговорів. Або вони змушені будуть евакуювати військових. Як тільки вони почнуть вивозити військових, тоді у росіян вже почнеться паніка", — пояснює Чубаров.

Як розповідали журналісти Новини.LIVE, українська співачка Джамала розповіла, як святкувала День кримськотатарського прапора у дитинстві.

Раніше Новини.LIVE писали, що напруга серед населення Криму сильно зросла. Дехто сподівається на звільнення півострова українськими військовими, інші бояться через свої вчинки за час окупації.