Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес

Енергетики працюють на лініях. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 11 жовтня, тисячі одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути під вечір.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

Відключення світла в Одесі. Фото: Скриншот

Північний РЕМ:

Відключення світла в Одесі. Фото: Скриншот

Центральний РЕМ:

Відключення світла в Одесі. Фото: Скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.