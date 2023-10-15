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Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес

15 жовтня 2023 10:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес
Енергетики відновлюють електрообладнання
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 15 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19.00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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  • Вулиця Картамишевська, 12, 14, 16А;
  • Провулок Картамишевський, 14;
  • Вулиця Середня, 45;
  • Вулиця Скісна, 90;
  • Вулиця Головковська, 9, 11;
  • Вулиця Картамишевська, 28, 30, 30/1, 32/34, 35;
  • Вулиця Степова. 2/4;

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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