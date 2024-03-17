Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Деякі одесити у неділю залишилися без світла — чому arrow

Деякі одесити у неділю залишилися без світла — чому

17 березня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деякі одесити у неділю залишилися без світла — чому
Повідомлення про ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 17 березня, деякі одесити, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Центральний РЕМ

  • вул. Армійська, 13-17, 
  • вул. Св.Ріхтера, 132-148, 
  • вул. М.Говорова, 5а,б, 
  • пров. Ботанічний, 6. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

Читайте також:
  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ДТЕК
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство