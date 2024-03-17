Деякі одесити у неділю залишилися без світла — чому
Сьогодні, 17 березня, деякі одесити, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Центральний РЕМ
- вул. Армійська, 13-17,
- вул. Св.Ріхтера, 132-148,
- вул. М.Говорова, 5а,б,
- пров. Ботанічний, 6.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.
Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.
Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.
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