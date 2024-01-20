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Деякі одесити залишилися без води — коли відновлять постачання

20 січня 2024 12:02
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деякі одесити залишилися без води — коли відновлять постачання
Вода капає з крана. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 20 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 13:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Лузанівська — усі будинки; 
  • вул. Лиманна — усі будинки; 
  • вул. Миколаївська дорога 141-241;239/1 — усі будинки;
  • пров. 2-й Першотравневий — усі будинки;

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

Також ми писали про те, як можна зекономити на тарифах за природний газ. Це можна зробити навіть якщо немає субсидії — потрібно лише знати невеличку хитрість.

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Одеська ОДА
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