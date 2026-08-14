Економіст: відновлення портів РФ після атак може тривати пів року

Загальний вигляд об'єкта ВМС Росії. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Пошкодження російської портової інфраструктури можуть суттєво вплинути на морський експорт РФ. Найбільше пошкоджень, за словами економіста Івана Уса, зазнав термінал у Новоросійську. Його відновлення може тривати щонайменше пів року, а удари по російських портах можуть підштовхнути Москву до погодження механізму безпечного судноплавства в Чорному морі.

Про це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), економіст Іван Ус заявив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 серпня.

Відновлення термінала РФ може тривати пів року

За словами Івана Уса, найбільше пошкоджень зазнав Новоросійський термінал. На його думку, наслідки для російського експорту можуть бути тривалими, оскільки пошкоджену інфраструктуру необхідно відновити.

Економіст оцінює, що цей процес може зайняти щонайменше пів року. Водночас термін може бути довшим, якщо об'єкт зазнаватиме нових ударів.

"Давайте на пів року, як мінімум. Можливо, і більше, тому що треба відбудувати це все. І це за умови, що нічого туди не прилетить", — зазначив експерт.

Удари можуть вплинути на ситуацію в Чорному морі

Ус також пояснив, що Україна, на його думку, своїми ударами по російській портовій інфраструктурі може намагатися підвести Росію до погодження механізму безпечного судноплавства в Чорному морі.

Економіст нагадав про пропозицію щодо організації конвою для суден з українською аграрною продукцією за участю військових кораблів НАТО. За його словами, у такому разі питання безпечного проходження суден потребуватиме погодження з Росією.

Водночас Ус зазначив, що для України Чорне море залишається найкращим варіантом для експорту, оскільки використання річкових портів здорожчує логістику.

"Найкращий варіант — це Чорне море, бо річкові порти — це здорожчання логістики. І так ми вийдемо в ситуацію. Чи погодиться Росія, чи ні? Я розумію, що вони не хочуть погоджуватися, але ми їм також не можемо не лишити вибору", — пояснив економіст.

За словами економіста, Україна таким чином завдає ударів по російській портовій інфраструктурі, щоб Москва також мала причини розглядати домовленості щодо безпечного судноплавства.

Він зазначив, що найбільше пошкодження саме Новоросійського термінала може мати тривалі наслідки для російського експорту через необхідність відновлення об'єкта.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно поблизу Новоросійська українські сили уразили два російські фрегати та малий ракетний корабель "Буян-М". За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ці кораблі використовували для ракетних атак по Україні. Він також зазначив, що Новоросійськ більше не є безпечною базою для російського флоту.

Новини.LIVE також писали, що Україна через третю сторону передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Київ наразі очікує на відповідь Москви, яка заявляє, що не отримувала формальної пропозиції щодо перемир’я. Посилення ударів по суднах і портах уже ускладнило український аграрний експорт та змусило частину судновласників уникати портів Одещини.