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Екстренка Одещини потребує персонал — крик душі водія швидкої

24 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Екстренка Одещини потребує персонал — крик душі водія швидкої
Водій швидкої. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В бригаді швидкої допомоги одному з сіл Одеської області вкрай не вистачає фельдшерів. Наразі там працює лише один, проте цього замало, аби вчасно та якісно надавати допомогу постраждалим. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 
 

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В селі Дачне Одеської області працівники екстренки наголошують на тому, що їм вкрай мало персоналу. Чоловік, який пропрацював на швидкій 12 років водієм, розповідає, що наразі в його бригаді є лише один фельдшер. Проте обладнання та приладів у кареті набагато більше, аби один фахівець зміг з усім упоратись. 

"Як фельдшер з лише двома руками може надати допомогу постраждалому та користуватися усім обладнанням? Це обладнання розраховано на реанімацію, на рятування", — зазначає чоловік. 

Водій карети швидкої зазначає, що через Дачненську ОТГ пролягає міжнародна траса Одеса-Київ, на якій, на жаль, трапляється багато ДТП. 

"Тут знаходилися три фельдшери, але вони не встигали надати допомогу", — говорить чоловік.

Раніше ми повідомляли, що Одеська область отримала чергову  гуманітарну допомогу від Поморського воєводства Польщі. від партнерів прийшли  10 генераторів та карета швидкої допомоги

Також ми писали про те, що під час перевірок були виявлені порушення в роботі центру екстреної медичної допомоги та неправильний розподіл коштів, виділених НСЗУ, про які колишній глава не зміг відзвітувати. Йдеться про 700 мільйонів гривень на рік.

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