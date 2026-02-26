Одеса готує план енергостійкості до зими 2026–2027

Зруйнована підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одеса вже почала підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. Документ охоплює ключові сфери життєдіяльності міста — від тепла до транспорту.

Про це Новини.LIVE дізналися із сесії Одеської міської ради.

Підготовка до зими

В Одесі триває робота над Планом енергетичної стійкості, який має підвищити незалежність міської інфраструктури в умовах постійних обстрілів. Йдеться про тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення та транспортну систему міста. За словами віцемера Олександр Філатов, документ розробляють за участі науковців. Він поєднує централізовані мережі з децентралізованими рішеннями. Основою залишається централізоване постачання, але без резервних джерел енергії місто вразливе.

"Ми повинні створити баланс: централізована система залишається основою, але резервні джерела дадуть змогу витримати удари й забезпечити життєдіяльність міста", — зазначив Філатов під час сесії міськради.

План передбачає використання когенераційних установок, генераторів, сонячних електростанцій та інших альтернативних рішень. Частину такого обладнання Одеса вже отримала від міжнародних партнерів, зокрема Німеччини та Японії, у межах співпраці з ПРООН. Частина установок ще монтується, але їх планують запустити вже до наступного опалювального сезону.

Основним джерелом фінансування залишаються державний і міський бюджети. Водночас місто веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо пакета фінансування на близько 35 млн євро. Орієнтовно 10 млн євро з цієї суми можуть бути грантовими. У міськраді наголошують, що план готують за найгіршим сценарієм.

"Ми розуміємо, що наступна зима точно не буде кращою. Тому наше завдання — максимально децентралізувати систему і встигнути реалізувати все можливе до 1 вересня", — додав Філатов.

Після погодження документа на державному рівні його обіцяють окремо презентувати депутатському корпусу та громадськості.

Що таке план стійкості

План стійкості — це комплексний документ, який визначає, як місто має діяти під час кризових ситуацій, зокрема під час воєнних загроз, атак на інфраструктуру або масштабних аварій. У ньому заздалегідь прописують заходи, що дозволяють зберегти роботу критично важливих систем і мінімізувати наслідки надзвичайних подій.

Документ охоплює питання безперебійного постачання електроенергії, води та тепла, роботу транспорту й медичних закладів, а також захист і відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про використання резервних джерел живлення, децентралізацію мереж, чіткі алгоритми дій для комунальних служб і визначення пріоритетних об’єктів, які мають працювати за будь-яких умов. Мета плану стійкості — забезпечити життєдіяльність міста навіть у найскладніших умовах, скоротити час відновлення після пошкоджень і зробити систему міського господарства менш вразливою до зовнішніх загроз.

Ситуація в енергосистемі

Енергосистема України продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження через регулярні атаки на об’єкти генерації та мережі. Частина обладнання залишається пошкодженою, тому енергетики змушені періодично застосовувати аварійні або погодинні відключення, щоб зберегти стабільність системи. Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, а також використовується імпорт електроенергії та резервні джерела живлення. Ситуація залишається контрольованою, але залежить від обсягів споживання та нових пошкоджень.

Одеський регіон і надалі входить до зони підвищеного ризику через вразливість енергетичної інфраструктури. У місті та навколишніх громадах можливі локальні перебої зі світлом, пов’язані з ремонтами, наслідками обстрілів і технічними обмеженнями мережі. Критичну інфраструктуру за можливості переводять на генератори, а енергетики працюють над поетапним відновленням електропостачання. Мешканців просять раціонально користуватися електроенергією, особливо в години пікового навантаження.