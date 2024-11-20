Графіки відключень світла в Одесі на 20 листопада

Електрик лагодить електромережі. Фото: ДТЕК

Після трьох днів аварійних відключень світла в Одесі відновили стабілізаційні графіки. Вони діятимуть з 6:00 по 23:00. Втім, чимало одеситів скаржаться, що електрики досі немає, хоча за графіком мала б бути.

Про повернення стабілізаційних відключень повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Повідомлення про графіки. Фото: скриншот

Графіки на середу

Споживачів розбили на шість груп. За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

1 група; світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;

2 група: світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00;

3 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00;

група: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00; 4 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00;

група: світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00; 5 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00;

група: світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00; 6 група: світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00;

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі.

Зазначимо, що електротранспорт в Одесі сьогодні не працюватиме.

Водночас, у багатьох районах Одеси світла немає не за графіком. При цьому, чат-бот ДТЕК запевняє, що відключення за даними адресами не зафіксовані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зарядити смартфон без світла. Також ми повідомляли про п'ять пристроїв, які можуть бути корисними під час відключень електрики.