В ДТЕК розказали як будуть діяти графіки відключень світла в Одесі завтра

Графіки відключень на 17 червня — коли у понеділок одесити будуть без світла
В Одеській області у понеділок, 17 червня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися весь день: з 08:00 до 24:00. Причина — зростання споживання на початку робочого тижня. Абоненти мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
Відключення світла на Одещині
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно.
Де дізнатись графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня єлектроенергія?");
- чат-боту у Viber;
- чат-боту у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.
Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.
Читайте Новини.LIVE!