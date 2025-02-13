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Графіки відключень на завтра — коли одесити будуть зі світлом

13 лютого 2025 20:54
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
графіки відключень світла в Одесі
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Попри побоювання одеситів через нещодавні обмеження для промисловості, ситуація зі світлом на завтра буде не такою поганою, як очікувалося. У п'ятницю, 14 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії. 

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ціни на полуницю. А також про тарифи мобільних операторів.

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