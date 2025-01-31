Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки відключень на завтра — коли у одеситів буде світло arrow

Графіки відключень на завтра — коли у одеситів буде світло

31 січня 2025 20:58
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Графіки світла на завтра в Одесі
Темні вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Завтра, 1 лютого, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. Про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та зменшити споживання електроенергії за можливості.

Час відновлення світла

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

Нагадаю, нещодавно ми писали про тарифи у лютому 2025-го.  А також про те чи зміниться сплата за воду.
 

Одеса електроенергія Новини Одеси ДТЕК графіки відключень світла
Реклама
Реклама
Реклама