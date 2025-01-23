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Графіки відключень — скільки одесити будуть зі світлом у пʼятницю

23 січня 2025 20:56
Рвачова Анастасія - редактор
Графіки відключення електроенергії: скільки одесити будуть зі світлом 24 січня
Людина гуляє по Пасажу в Одесі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Завтра, 24 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. про це енергетики попередять заздалегідь та опублікують графіки погодинних відключень електропостачання.

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Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми писали, що тариф на електрику в Україні з 1 лютого не зміниться. Більшість побутових споживачів платитиме по 4,32 грн.

Також ми розповідали, що на початку цього літа ціна на електроенергію збільшилась на 64%, що значно вплинуло на сімейні бюджети.

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