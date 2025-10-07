Відео
Україна
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — як будуть діяти завтра

Графіки відключень в Одесі — як будуть діяти завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 20:32
В Одесі 8 жовтня не планують відключення електроенергії — офіційно
Люди гуляють нічною вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 8 жовтня, в Одесі не планується жодних вимкнень електроенергії — ні планових, ні аварійних. Енергетичні служби продовжують цілодобово працювати над усуненням пошкоджень, які виникли внаслідок недавніх атак.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії в Україні стабільно високе. Станом на ранок воно на тому ж рівні, що і вчора. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло — можна кількома способами з:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто з українців платитиме менше за світло восени. Також ми писали про те, як швидко Україна усуває наслідки після обстрілів на енергетику.
  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
