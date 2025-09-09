В Одесі 10 вересня не планують відключати світло

Люди гуляють по нічній Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська енергосистема все ще відновлюється після російських ракетно-дронових атак, внаслідок чого можуть виникати перебої. Однак завтра, у середу, 10 вересня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Споживання зросло

Станом на ранок споживання електроенергії зростає. Станом на ранок воно збільшилося на 4,3% ніж минулого робочого дня. У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж запровадять.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

