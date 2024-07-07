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Графіки відключення світла — у які години Одещина завтра буде без електропостачання

7 липня 2024 23:37
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В ДТЕК опублікував графік відключень світла на Одещині на 8 липня
Хлопець без світла працює за ноутбуком. Фото: pixabay
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області у понеділок, 8 липня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися впродовж всієї доби. Причина — зростання споживання на початку робочого тижня. Абоненти мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Стабілізаційні графіки для першої групи
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для другої групи
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно.

Стабілізаційні графіки для третьої групи
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для четвертої групи
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня єлектроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Стабілізаційні графіки для п'ятої групи
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні графіки для шостої групи
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. 

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