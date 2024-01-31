Державний борг України продовжує зростати, чи можна підняти економіку країни — думки одеситів

Одесити у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Державний борг України за минулий рік досяг нового рекорду, тепер він становить у доларовому еквіваленті 145.32 млрд — такі дані озвучили в Міністерстві фінансів. Цифри, м'яко кажучи, лякають, однак борги рано чи пізно доведеться віддавати, при цьому економіка країна переживає нині не найкращі часи.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що потрібно зробити для того, щоб Українська економіка зростала?

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Платити податки та змінювати закони

Підняти економіку країни буде неможливо, поки в Україні підприємці уникають податків і працюють у тіні, — впевнені одесити. Але, з іншого боку, свої доходи приховують і звичайні українці, виходить, що бюджет не отримує мільярди гривень. Люди зізнаються — готові працювати чесно, але вимагають, щоб ці вимоги були для всіх.

"Щоб весь бізнес в Україні працював по білому і не приховували свої доходи, платили податки. Щоб грабувати перестали наші гроші. Ми готові не приховувати свої доходи, але... я не знаю, чи можна це взагалі викорінити", — зізнаються Інеса та Руді.

Одесити Інеса та Руді. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з війною багато підприємців поїхали з України, деякі з них вже, найімовірніше, і не повернуться. Внаслідок цього країна втратила немалий потенціал. Змінити ситуацію можливо, але необхідно змінювати законодавчу базу, — упевнена Ліля. Поки що не буде чітких правил гри та допомоги з боку держави, малий і середній бізнес не зможе працювати так, як потрібно, і, як наслідок, економіка залишиться слабкою.

"Насамперед це законодавство. Я думаю, що Україна має створювати нову законодавчу базу, яка має покращувати умови для роботи тут. Тому що навіть на рівні своїх знайомих я бачу, що дуже багато підприємців поїхали за кордон і вони вже не повернуться. А це дуже розумні люди, які мали ресурс і могли його вкладати тут. Тому потрібна підтримка, зараз я вважаю, що вона не дуже хороша", — зазначає Ліля.

Без підтримки держави нічого не вийде — упевнена Ліля. Фото: Новини.LIVE

Робота для всіх

Ще один фактор, який міг би доброчинно вплинути на нашу економіку — робочі місця. Що більше буде робочих місць і люди зможуть легально працювати, то краще.

"Усім треба працювати. У тих, у кого немає бажання, потрібно, щоб воно з'явилося. Всі працюватимуть, економіка працюватиме", — підкреслює Микола.

Микола впевнений, що всі повинні працювати. Фото: Новини.LIVE

Підтримує Миколу Ольга. Дівчина каже, що якщо буде робота, то будуть і відрахування до бюджету. Але це тільки у випадку, коли ті, хто при владі, дотримуються законів.

"Працювати треба всім і бути чесними, усім також на всіх рівнях влади і серед людей також", — зізнається Ольга.

Одеситка Ольга вважає, що всі мають бути чесними. Фото: Новини.LIVE

А ось одеситка Тамара впевнена, що допоки верхи не захочуть, нічого змінити низи не зможуть. Вихід із ситуації, на її думку, лише один — зміна всіх керівників. Ось тільки як це реалізувати на ділі, вона не знає.

"Прибрати крадіїв з верхівки, а от як це зробити — не знаю. Але революцій більше не хочу", — каже Тамара.

Одесити йдуть Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Що ж, одесити знають, як підняти економіку України, методи у кожного свої, але загалом усе зводиться до зміни законодавчої бази та дотримання законів абсолютно всіма громадянами. Ось тільки насправді все не так просто, як би хотілося. Тож питання, як віддавати борги, залишається дуже актуальним.