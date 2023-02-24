Олександр Кучер про поразку від АЕКа

Олександр Кучер прокоментував поразку АЕКу

Головний тренер “Дніпра-1” Олександр Кучер після матчу відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій з АЕКом з Ларнаки не приховував свого розчарування. Команда не зуміла забити необхідний гол, щоб перевести гру в овертайм.

Про підсумки матчу від наставника лідерів УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

"Те, що ми планували, то ми в принципі і робили – пресингували, тримали постійно команду супернику під тиском, і нам вдавалося їх накривати. Звичайно, що хотілося забити гол, і моменти були, могли забити, але фарт сьогодні був на боці АЕКу", – вважає Кучер.

Після поразки в першому матчі з рахунком 1:0, “Дніпро-1” мав забивати. Моментів у команди вистачало, по воротах пробили 14 разів, але в створ влучили лише двічі

"Сенс футболу у тому, що для перемоги треба забивати голи. Ми сьогодні до цього прагнули і я не можу хлопцям у чомусь дорікнути у їх бажанні – вони хотіли і це було видно. Але так, ми не забили й це дуже сумно для нас.

Звісно, що хочеться більшого. Звичайно, що ми усі хотіли пройти далі й ще радувати усіх вболівальників єврокубковими іграми, але ми розуміємо, що це футбол і такий є сьогодні результат. Звісно, що нам треба покидати Кошице. Тут гарні люди, які дуже добре нас прийняли й ми дякуємо їм за допомогу у різних моментах, які були й у побуті, і у футбольному плані", – каже тренер.

Щодо травмованих, наставник повідомив, що незабаром вони зможуть повернутися у склад.

"У Артема Довбика пошкодження, і ми вважаємо, що до наступної гри він вже буде готовий і будемо його чекати. Він лідер команди й він нам потрібен. На Адамюка ми теж розраховуємо, і він також буде готовий до наступного матчу", – наводить слова Кучера прес-служба клубу.

У матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи французький "Ренн" прийняв український "Шахтар". Матч завершився драматичною серією пенальті.