Кількість фірм з російським корінням поменшала

Жвавий рух у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

За останні пів року в Україні ще 93 компанії втратили російський слід. Одещина в лідерах за даними показниками. За шість місяців свою діяльність упорядкували 8 фірм.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Заборонено державою

Незважаючи на заборону російському бізнесу здійснювати свою діяльність на території України, частина фірм все ще продовжує свою діяльність. Кількість таких юридичних осіб, згідно з даними, скоротилася, але вони все ще є. Так, на початку повномасштабного вторгнення понад 18 тисяч компаній в Україні мали російського власника. До травня 2024 року 621 фірму поменшало, ще 93 компанії перервали свої зв'язки з агресором у другій половині минулого року.

При цьому попри обмеження, бізнес із російським слідом не лише зберігся, а й продовжує працювати. Окрім цього, навіть бере участь у державних закупівлях.

Результати рейтингу

Більшість компаній, які втратили російський слід за останні шість місяців минулого року, зареєстровано в Києві — 47 (50,5%). На другому місці опинилася Одещина — 8 (8,6%), на третьому місці — Полтавщина — 5 (5,4%).

Карта областей України з кількістю фірм, які розірвали відносини із російським бізнесом. Фото: скриншот

Чим займаються компанії

Оптова торгівля, нерухомість та будівництво — це основні сектори української економіки, у яких працювали ці компанії.

Більшість компаній із російським слідом, які працювали в Україні, мали невеликий дохід — до 10 млн грн (2023 року). Від 10 до 100 млн грн заробляли лише 12,9% бізнесів. Однак були й такі, які демонстрували значні фінансові результати — понад 100 млн грн — дві компанії.

Раніше ми писали, що бізнесу загрожуватиме штраф у розмірі 50% від заробітної плати. А також про те, що іноземних інвесторів в Україні поменшало.