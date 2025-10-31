Тарифи на комунальні послуги в Одесі у листопаді 2025: що чекати мешканцям

Пенсіонерка рахує комунальні. ФОто ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року тарифи на комунальні послуги для жителів Одеси залишаться на рівні попереднього періоду. Вартість водопостачання, газу, електроенергії та вивезення сміття не зазнає змін, при цьому для бізнес-сегменту передбачені інші тарифи. Також одесити можуть розраховувати на стабільні ціни на громадський транспорт та мобільний зв’язок.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 листопада.

Реклама

Читайте також:

Електроенергія

Ціни на електроенергію у листопаді залишаться незмінними. Уряд продовжив старі тарифи до 30 квітня. Тариф для населення залишається на рівні 4,32 грн за кВт-годину. Для власників двозонних лічильників нічна ціна становить 2,16 грн. Для тих, хто опалює своє помешкання за допомогою електроенергії — 2,64 грн за кВт-годину. Бізнес сплачує значно більше — 686,23 грн за кВт-годину, а підприємства "зеленої металургії" — 359,55 грн.

Тарифи на опалення

Ціни на теплопостачання в Одесі поки без змін, але зростання можливе. ​Комунальне підприємство "ТМО" попереджає: хоча ціни для жителів Одеси наразі залишаються фіксованими, збільшення витрат на виробництво тепла може змусити підприємство підвищити вартість послуг. Тому містян закликають уважно стежити за офіційними оновленнями тарифів. ​

Наразі в місті діють такі тарифи за теплопостачання (за 1 Гкал):

​для населення — 1 813 грн за Гкал,

для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал,

для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал,

для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.

Водопостачання та водовідведення

Для мешканців Одеси ціни на воду також будуть без змін: 14,93 грн за 1 м³ води та 14,37 грн за 1 м³ каналізації (без ПДВ). Для бізнесу діють окремі тарифи:

водопостачання — 10,93 грн (ліцензіати) та 25,80 грн (інші споживачі);

водовідведення — 7,74 грн (ліцензіати) та 20,40 грн (інші).

Утримання будинків

У листопаді в Одесі базові тарифи від ОСББ та ЖЕКів становлять 3–5 грн за кв. м. Однак приватні компанії беруть більше:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м

Суворовський — 5 грн/кв.м

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м

Євроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Вивіз сміття

Тарифи на вивіз сміття незмінні. Однак вартість за цю послугу залежать від району:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор);

"Кліар-Сіті" — 33,99 грн і 58,68 грн;

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн і 60,07 грн;

"Одескомунтранс" — 34,13 грн і 58,89 грн.

Ціни на газ

Для населення ціна газу залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Вартість доставки також не змінилась і становить 1,308 грн за 1 м³. Для бізнесу тариф на транспортування підвищився до 501,97 грн за 1000 м³, що більш ніж у чотири рази перевищує показник минулого року.

Громадський транспорт

Ціни на проїзд у громадськомву транспорті будуть такі ж, як і у жовтні.

трамвай і тролейбус — 15 грн;

маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;

до Південного — 70 грн.

Ціни на проїзні квитки:

учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва);

студенти — 240 грн і 340 грн;

дорослі — 420 грн і 567 грн;

службові поїздки — 630 грн і 756 грн.

Мобільний зв’язок

Kyivstar: LOVE UA Магніт — 220 грн (20 ГБ і 1200 хвилин), LOVE UA Світло — 300 грн, LOVE UA Успіх із безлімітом — 600 грн.

Vodafone: Joice та Turbo — по 270 грн, Joice Start із YouTube Premium — 270 грн, Red Pro — 330 грн (50 ГБ, 400 хвилин, 350 SMS).

Lifecell: Простий Лайф — 160 грн, 120 грн при переході; Смарт Лайф — 300 грн (160 грн під час акцій); Вільний Лайф — 425 грн або 240 грн при переході (50 ГБ).

Отже, у листопаді мешканці Одеси платитимуть за комунальні послуги та мобільний зв’язок майже за незмінними тарифами, тоді як для бізнесу передбачене значне підвищення цін.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто з пенсіонерів може не сплачувати комунальні у листопаді. Також ми писали, про те, що частина споживачів будуть подавати показники газу по-новому.