Судно з українськими моряками отримало пробоїну у берегів Італії —подробиці

Судно Guang Rong. Фото: nexta_live

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Вантажне судно з українськими моряками потрапило у сильний шторм та отримало пробоїну на Італійському узбережжі. Рятувальникам вдалося евакуювати усіх 12 членів екіпажу на гвинтокрилі.

Про це ми дізналися з видання "Лента Кіпра".

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Подробиці аварії

Вантажне судно Guang Rong, зареєстроване на Кіпрі, стояло на якорі біля берегів Марина ді Маса в Тоскані. Але через сильний шторм корабель знесло до берега і його корма врізалася в причал. Берегова охорона оперативно евакуювала усіх 12 членів екіпажу, більшість з яких українці, на сушу гелікоптером.

Що буде із судном

Попередній огляд місця аварії показав, що витоку палива в море немає. Найближчими днями влада ухвалить рішення про те, як безпечно відбуксирувати Guang Rong.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про евакуацію моряків, які були в єменських хуситів. А також про те, як російський танкер втратив управління у Балтійському морі.