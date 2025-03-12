Кораблі РФ біля узбережжя Одещини - яка загроза

Кораблі Росії маневрують у Чорному морі — небезпека для Одещини
Військовий флот РФ продовжує створювати загрозу в акваторіях Чорного та Середземного морів. Сьогодні, 12 березня, ворог знову вивів на патрулювання 4 носії крилатих ракет.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Кораблі у морях
У Чорному морі наразі перебуває 1 російський корабель із "Калібрами" який може здійснити до 4 пусків. У Середземному наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії активності ворога не помічено.
Рух Керченською протокою
За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 8 суден, 2 з яких потім прямували у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли 7 кораблів, 6 з яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.
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