Стратегія України щодо Криму виходить на новий етап

Пожежа у Феодосії. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Питання Криму не зникає з порядку денного війни. Українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах на окупованому півострові, поступово послаблюючи можливості російської армії. Водночас партнери України обговорюють нові кроки підтримки, які можуть посилити тиск на Росію. Експерти вважають, що нинішні події є частиною довгострокової стратегії щодо Криму.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає Новини.LIVE.

Ставка на далекобійність

Останні міжнародні зустрічі показали, що серед головних потреб України залишаються системи ППО, сучасне озброєння та засоби для ударів по цілях далеко від лінії фронту. Саме цей напрямок дедалі частіше згадують західні партнери під час переговорів. На думку військовослужбовця Сил ТРО ЗСУ Олександра Мусієнка, йдеться насамперед про посилення далекобійних можливостей України.

"Тон наших партнерів змінився. Якщо раніше головний акцент був на тому, що Україні потрібно ППО, то зараз говорять і про те, що треба далекобійність. Тобто потрібні далекобійні дрони і, звичайно, потрібні пакети поставок ракет", — зазначив він.

За словами експерта, саме такі рішення можуть допомогти Україні й надалі завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника.

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Проблеми Росії

Атаки по військовій та промисловій інфраструктурі РФ мають не лише військовий ефект. Вони також впливають на економіку країни-агресора та ускладнюють забезпечення її армії. Мусієнко наголошує, що зниження інтенсивності таких ударів було б помилкою, адже кожна успішна атака запускає цілий ланцюг наслідків для Росії.

"Інтенсивність не можна зупиняти, тому що вона тягне за собою каскад наслідків. Це і зменшення прибутків до російського бюджету, і проблеми з експортом пального, і зменшення можливостей ворога у виробництві ракет та дронів", — пояснив він.

Крім військового тиску, важливу роль, за словами експерта, продовжують відігравати міжнародні санкції та фінансові обмеження.

Ситуація в Криму

Нинішні удари по окупованому півострову не є хаотичними. Експерти говорять про поетапну стратегію, яка реалізується вже тривалий час. Спочатку українські сили зосередилися на послабленні систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Після цього під удари почали потрапляти аеродроми, військові частини та інші важливі об'єкти.

"Наступний етап, який ми зараз уже спостерігаємо, — це зменшення безпосередньо військових потужностей. Це удари по аеродромах, продовження ударів по ППО, удари по військових частинах і максимальне ускладнення логістики", — сказав Мусієнко.

За його словами, головне завдання полягає у тому, щоб зробити використання Криму як військової бази дедалі складнішим для Росії.

Чому Крим уже не виконує своїх функцій

Росія розглядала окупований півострів як ключовий плацдарм для контролю над Чорним морем та проєкції військової сили за його межами. Однак за роки війни ситуація суттєво змінилася. На думку експерта, сьогодні Крим уже не виконує тих стратегічних завдань, які Кремль ставив перед ним раніше.

"Стратегічно, у військовому сенсі, Крим перестав відігравати якусь роль для Росії вже зараз. Це просто окупація заради підтримання власного політичного іміджу, але точно вже не про військові цілі", — підсумував Мусієнко.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кримський міст досі використовується для перевезення вантажів. Хоча основні потоки постачання проходять іншими маршрутами, переправа залишається важливим елементом російської логістики. Саме тому окупанти зосередили навколо неї значні сили протиповітряної оборони, кораблі, катери та авіацію. Попри це, українські удари дедалі частіше досягають об'єктів поблизу мосту.

Також Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України провела чергову спецоперацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" уразили військові об’єкти російської армії. Під удар потрапили системи ППО та інфраструктура ворожих аеродромів. Операція завдала нових втрат окупантам.