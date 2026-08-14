Кущ: США мають захистити українські порти заради експорту

Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ розкритикував політику України щодо експорту та закликав міжнародних партнерів посилити захист портової інфраструктури. На його думку, США могли б використати власні комерційні інтереси в українських ресурсах як аргумент для захисту експорту через порти Одещини.

Про це Олексій Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ запропонував Україні використовувати ресурси як інструмент переговорів

За словами економіста, Україна могла б наслідувати підхід Казахстану та балансувати між різними міжнародними партнерами, використовуючи власні ресурси для посилення позицій у переговорах.

Кущ зазначив, що Казахстан, зокрема, використовує доступ до природних ресурсів як інструмент для отримання вигідних умов співпраці з іншими державами.

"У нас так: ми взяли і віддали свої природні ресурси в рамках створення цього інвестиційного фонду", — заявив економіст.

Він додав, що Україні варто було б спочатку вимагати від партнерів конкретних дій для вирішення проблем, а вже потім розширювати доступ до власних ресурсів.

Кущ закликав захистити портову інфраструктуру

Окремо економіст звернув увагу на ситуацію з українським експортом через морські порти. Він поставив під сумнів, чому міжнародні партнери не використовують свої економічні інтереси для посилення захисту портової інфраструктури.

Кущ запропонував США публічно заявити про власну зацікавленість в українських природних та економічних ресурсах і пов'язати її із забезпеченням можливості їх експорту через порти Одеської області.

"Захистіть хоча б портову інфраструктуру. Скажіть, що відповідно до цього інвестиційного фонду, до цієї угоди вкладення Штатів в Україну мають певний комерційний інтерес у використанні певних українських природних чи економічних ресурсів, активів", — зазначив він.

За словами економіста, у такому разі будь-які перешкоди для експорту українських ресурсів через одеські порти можна було б розглядати як загрозу американським комерційним інтересам.

"І тоді ми побачимо, скільки після такої заяви дронів полетить у бік Одеси і скільки ракет полетить у бік Одеси. Але чомусь Сполучені Штати Америки не роблять такої заяви", — зауважив Кущ.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки на портову інфраструктуру Одещини призвели до різкого падіння українського агроекспорту. У перші 12 днів серпня поставки пшениці, ячменю та кукурудзи скоротилися у кілька разів порівняно з аналогічним періодом торік.

Раніше Новини.LIVE писали, що удари РФ по портах Одещини створюють серйозні проблеми для української логістики, а альтернативні маршрути не здатні повністю компенсувати морський експорт. Російські війська систематично атакують портову інфраструктуру регіону, зокрема об'єкти Ізмаїльського району.