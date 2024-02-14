Скільки коштують квіти на одеському "Привозі" у день закоханих, чи є асортимент

Квіти на День закоханих — яка ціна на одеському Привозі
Квіти — один із головних атрибутів Дня закоханих, без них це свято уявити буде дуже складно. Ось тільки ціни на букети найчастіше зростають саме перед святковими днями. Чи змінилися ціни у флористів та що пропонується покупцям?
Журналісти Новини.LIVE вирушили на одеський "Привоз" і дізналися, які квіти сьогодні мають попит.
Квіти на будь-який смак
"Привоз" — це не тільки харчові продукти та одяг, а й квіти. Тільки тут можна знайти найсвіжіші та найкрасивіші троянди, тюльпани, іриси. Вибір величезний, ціни, як завжди, у всіх різні — що називається, на будь-який гаманець. Продавці із задоволенням зберуть вам букет з обраних квітів і, звичайно ж, порадять, як краще скомбінувати.
Продавчиня Тетяна вже не перший рік працює з квітами. Каже, ціни до свята не підвищували, бо розуміють — зараз усім важко. Від асортименту в магазині очі розбігаються.
"У нас є гарний тюльпан та шикарна троянда, на них високий попит. Найбільше зараз у тренді французька троянда. Беруть переважно вже зібрані букети. Квіти у нас як українські, так і з Еквадору. Віддають перевагу частіше закордонній троянді, оскільки вона довше зберігається", — зазначає продавчиня Тетяна.
- Тюльпани — від 30 до 40 грн/шт.
- Троянди — від 60 до 160 грн/шт., все залежить від її висоти.
- Гвоздика — 52 грн/шт.
- Калла біла — 101 грн/шт.
- Фрезія — 101 грн/шт.
- Гербера — 62 грн/шт.
- Хризантема — від 148 грн за гілочку.
- Ірис — 67 грн/шт.
- Євстома — 155 грн за гілочку.
- Альстромерія – 94 грн/шт.
Також є вже готові букети, стартують вони від 400 гривень, все залежить від квітів, які в ньому. Любителям маленьких та акуратних композицій у кошику теж є що запропонувати. Вартість — від 300 гривень і вище.
Ціни в інтернеті
Якщо ж немає можливості приїхати на "Привоз", завжди можна замовити квіти в інтернет-магазині. Вибір там також великий, навіть знижки пропонують. Там же можна придбати м'які іграшки разом із букетом. Вартість розпочинається від 1300 гривень.
Вартість квітів у горщиках
А якщо хочеться, щоб ваш подарунок довго радував око, варто задуматися про квітку в горщику. Яку саме, залежить від вашого бюджету, ну і, звичайно ж, переваг. Ціни теж різні:
- Орхідея — від 450 грн.
- Азалія — 645 грн.
- Антуріум — 830 грн.
- Гіацинт — 284 грн.
- Бегонія — 544 грн.
- Троянда — від 530 грн.
Одесити не скупляться
Одесити знають — економити на квітах не можна, адже гарний настрій другої половини дорого вартує. Так, Михайло взяв букетик із білих тюльпанів для своєї коханої дівчини.
"Цін я до ладу не знаю, але ось, взяв тюльпани. Начебто прийнятна вартість", — каже Михайло.
А ось Олександр не поскупився одразу на два букети, тим більше, що у нього, можна сказати, подвійне свято. Тому квіти будуть просто як доповнення.
"У мене донька приїжджає з Європи. Зустрічатиму її з квітами, а другий букет — дружині", — зізнався Олександр.
Попри те, що День святого Валентина у нас — досить молоде свято, адже його стали відзначати не так давно, воно припало до душі одеситам. А судячи з асортименту на ринку "Привоз", без квітів ніхто не залишиться.
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