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Квіти на День закоханих — яка ціна на одеському Привозі

14 лютого 2024 07:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Скільки коштують квіти на одеському "Привозі" у день закоханих, чи є асортимент
Покупець у квітковому магазині. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Квіти — один із головних атрибутів Дня закоханих, без них це свято уявити буде дуже складно. Ось тільки ціни на букети найчастіше зростають саме перед святковими днями. Чи змінилися ціни у флористів та що пропонується покупцям?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на одеський "Привоз" і дізналися, які квіти сьогодні мають попит.

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"Привоз" — це не тільки харчові продукти та одяг, а й квіти. Тільки тут можна знайти найсвіжіші та найкрасивіші троянди, тюльпани, іриси. Вибір величезний, ціни, як завжди, у всіх різні — що називається, на будь-який гаманець. Продавці із задоволенням зберуть вам букет з обраних квітів і, звичайно ж, порадять, як краще скомбінувати.

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Прилавок з квітами на ринку. Фото: Новини.LIVE
Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 2
Тюльпани на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE
Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 3
Троянди на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Тетяна вже не перший рік працює з квітами. Каже, ціни до свята не підвищували, бо розуміють — зараз усім важко. Від асортименту в магазині очі розбігаються.

"У нас є гарний тюльпан та шикарна троянда, на них високий попит. Найбільше зараз у тренді французька троянда. Беруть переважно вже зібрані букети. Квіти у нас як українські, так і з Еквадору. Віддають перевагу частіше закордонній троянді, оскільки вона довше зберігається", — зазначає продавчиня Тетяна.

Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 4
Продавчиня квітів Тетяна. Фото: Новини.LIVE
Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 5
Троянди у квітковому магазині. Фото: Новини.LIVE
  • Тюльпани — від 30 до 40 грн/шт.
  • Троянди — від 60 до 160 грн/шт., все залежить від її висоти.
  • Гвоздика — 52 грн/шт.
  • Калла біла — 101 грн/шт.
  • Фрезія — 101 грн/шт.
  • Гербера — 62 грн/шт.
  • Хризантема — від 148 грн за гілочку.
  • Ірис — 67 грн/шт.
  • Євстома — 155 грн за гілочку.
  • Альстромерія – 94 грн/шт.

Також є вже готові букети, стартують вони від 400 гривень, все залежить від квітів, які в ньому. Любителям маленьких та акуратних композицій у кошику теж є що запропонувати. Вартість — від 300 гривень і вище.

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Букети у кошиках. Фото: Новини.LIVE
Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 7
Букети квітів у магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни в інтернеті

Якщо ж немає можливості приїхати на "Привоз", завжди можна замовити квіти в інтернет-магазині. Вибір там також великий, навіть знижки пропонують. Там же можна придбати м'які іграшки разом із букетом. Вартість розпочинається від 1300 гривень.

Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 8
Вартість букетів в інтернет-магазині. Фото: Скрин сайту
Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 9
Вартість букетів в інтернет-магазині. Фото: Скрин сайту

Вартість квітів у горщиках

А якщо хочеться, щоб ваш подарунок довго радував око, варто задуматися про квітку в горщику. Яку саме, залежить від вашого бюджету, ну і, звичайно ж, переваг. Ціни теж різні:

  • Орхідея — від 450 грн.
  • Азалія — 645 грн.
  • Антуріум — 830 грн.
  • Гіацинт — 284 грн.
  • Бегонія — 544 грн.
  • Троянда — від 530 грн.
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Квіти в горщиках. Фото: Скрин сайту
Квіти на день закоханих — яка ціна на одеському Привозі - фото 11
Квіти в горщиках. Фото: Скрин сайту

Одесити не скупляться

Одесити знають — економити на квітах не можна, адже гарний настрій другої половини дорого вартує. Так, Михайло взяв букетик із білих тюльпанів для своєї коханої дівчини.

"Цін я до ладу не знаю, але ось, взяв тюльпани. Начебто прийнятна вартість", — каже Михайло.

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Михайло з дівчиною. Фото: Новини.LIVE
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Квіти на ринку. Фото: Новини.LIVE

А ось Олександр не поскупився одразу на два букети, тим більше, що у нього, можна сказати, подвійне свято. Тому квіти будуть просто як доповнення.

"У мене донька приїжджає з Європи. Зустрічатиму її з квітами, а другий букет — дружині", — зізнався Олександр.

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Одесит Олександр з квітами. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що День святого Валентина у нас — досить молоде свято, адже його стали відзначати не так давно, воно припало до душі одеситам. А судячи з асортименту на ринку "Привоз", без квітів ніхто не залишиться.

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