Скільки коштують квіти на одеському "Привозі" у день закоханих, чи є асортимент

Покупець у квітковому магазині. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Квіти — один із головних атрибутів Дня закоханих, без них це свято уявити буде дуже складно. Ось тільки ціни на букети найчастіше зростають саме перед святковими днями. Чи змінилися ціни у флористів та що пропонується покупцям?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на одеський "Привоз" і дізналися, які квіти сьогодні мають попит.

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"Привоз" — це не тільки харчові продукти та одяг, а й квіти. Тільки тут можна знайти найсвіжіші та найкрасивіші троянди, тюльпани, іриси. Вибір величезний, ціни, як завжди, у всіх різні — що називається, на будь-який гаманець. Продавці із задоволенням зберуть вам букет з обраних квітів і, звичайно ж, порадять, як краще скомбінувати.

Прилавок з квітами на ринку. Фото: Новини.LIVE

Тюльпани на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE

Троянди на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Тетяна вже не перший рік працює з квітами. Каже, ціни до свята не підвищували, бо розуміють — зараз усім важко. Від асортименту в магазині очі розбігаються.

"У нас є гарний тюльпан та шикарна троянда, на них високий попит. Найбільше зараз у тренді французька троянда. Беруть переважно вже зібрані букети. Квіти у нас як українські, так і з Еквадору. Віддають перевагу частіше закордонній троянді, оскільки вона довше зберігається", — зазначає продавчиня Тетяна.

Продавчиня квітів Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Троянди у квітковому магазині. Фото: Новини.LIVE

Тюльпани — від 30 до 40 грн/шт.

Троянди — від 60 до 160 грн/шт., все залежить від її висоти.

Гвоздика — 52 грн/шт.

Калла біла — 101 грн/шт.

Фрезія — 101 грн/шт.

Гербера — 62 грн/шт.

Хризантема — від 148 грн за гілочку.

Ірис — 67 грн/шт.

Євстома — 155 грн за гілочку.

Альстромерія – 94 грн/шт.

Також є вже готові букети, стартують вони від 400 гривень, все залежить від квітів, які в ньому. Любителям маленьких та акуратних композицій у кошику теж є що запропонувати. Вартість — від 300 гривень і вище.

Букети у кошиках. Фото: Новини.LIVE

Букети квітів у магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни в інтернеті

Якщо ж немає можливості приїхати на "Привоз", завжди можна замовити квіти в інтернет-магазині. Вибір там також великий, навіть знижки пропонують. Там же можна придбати м'які іграшки разом із букетом. Вартість розпочинається від 1300 гривень.

Вартість букетів в інтернет-магазині. Фото: Скрин сайту

Вартість букетів в інтернет-магазині. Фото: Скрин сайту

Вартість квітів у горщиках

А якщо хочеться, щоб ваш подарунок довго радував око, варто задуматися про квітку в горщику. Яку саме, залежить від вашого бюджету, ну і, звичайно ж, переваг. Ціни теж різні:

Орхідея — від 450 грн.

Азалія — 645 грн.

Антуріум — 830 грн.

Гіацинт — 284 грн.

Бегонія — 544 грн.

Троянда — від 530 грн.

Квіти в горщиках. Фото: Скрин сайту

Квіти в горщиках. Фото: Скрин сайту

Одесити не скупляться

Одесити знають — економити на квітах не можна, адже гарний настрій другої половини дорого вартує. Так, Михайло взяв букетик із білих тюльпанів для своєї коханої дівчини.

"Цін я до ладу не знаю, але ось, взяв тюльпани. Начебто прийнятна вартість", — каже Михайло.

Михайло з дівчиною. Фото: Новини.LIVE

Квіти на ринку. Фото: Новини.LIVE

А ось Олександр не поскупився одразу на два букети, тим більше, що у нього, можна сказати, подвійне свято. Тому квіти будуть просто як доповнення.

"У мене донька приїжджає з Європи. Зустрічатиму її з квітами, а другий букет — дружині", — зізнався Олександр.

Одесит Олександр з квітами. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що День святого Валентина у нас — досить молоде свято, адже його стали відзначати не так давно, воно припало до душі одеситам. А судячи з асортименту на ринку "Привоз", без квітів ніхто не залишиться.