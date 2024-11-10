Обстріл Одеси 10 листопада — зруйновано будинок, є постраждалі люди

Наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Telegram Геннадія Труханова

Російські військові в ніч з 9 проти 10 листопада знову атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки є постраждалі люди, зруйнований будинок, а також пошкоджені будівлі.

Про це у Telegram повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Труханов підкреслив, до Росія здійснила черговий акт тероризму. Зокрема, внаслідок російської атаки постраждали люди. Їм надають медичну допомогу. За попередніми даними, загиблих немає.

"Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють", — пише Труханов.

Наслідки атаки РФ. Фото: Telegram Геннадія Труханова

Він додав, що зараз на місці працюють оперативні служби. Станом на ранок буде розгорнуто міській штаб, куди люди, чиї домівки постраждали, зможуть звертатися за допомогою.

Нагадаємо, що росіяни атакували Одесу дронами фактично в ніч з 9 проти 10 листопада. Тоді у місті лунали вибухи.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 9 листопада, Росія завдала удар авіабомбою по Слобідському району Харкова. Ворог влучив по відкритій місцевості, але внаслідок вибуху та уламків були пошкоджені будинки.