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Мешканці Приморського району Одеси залишилися без води — де саме

30 січня 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Приморського району Одеси залишилися без води — де саме
Черга до бювету. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Єврейська, 10-48;
  • вул. Катерининська, 32-38;
  • вул. Жуковського, 11-36;
  • просп. Українських героїв, 7-11;
  • вул. Польська, 18-21;
  • пров. Покровський — усі будинки; 
  • вул. Рішельєвська, 11-28;
  • вул. Пушкінська, 17-28.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

комунальні послуги
Одеса
аварія
Одеська область
водопостачання
вода
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