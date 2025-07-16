ЗСУ вразили ракетою військовий корабель Чорноморського флоту Росії у Криму, - АТЕШ

Корабель, який вразили. Фото: АТЕШ

Партизани у Криму помітили пошкоджений атакою ЗСУ військовий корабель Чорноморського флоту РФ. Судно отримало значні руйнування, можуть бути затоплені внутрішні відсіки.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Агенти руху АТЕШ провели розвідку в районі Кілен-бухти у Севастополі та виявили корабель з явними слідами пошкоджень після ракетного удару ЗСУ. На верхній палубі судна помітні руйнування, які військові намагаються приховати за допомогою сітки.

Пошкоджений обстрілом корабель завжди супроводжується буксирними катерами. Крім того, з борту судна регулярно відкачують воду. Це може свідчити про те, що окрім пошкодження корпусу внаслідок атаки було затоплено внутрішні відсіки.

"За даними наших агентів, на момент удару корабель перебував на 13-му судноремонтному заводі. Бортовий номер зафарбований — ще одна спроба приховати втрати", — йдеться у повідомленні партизан АТЕШ.

Пошкоджене судно. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсію АТЕШ біля Кримського мосту. А також про те, що РФ готується до відбиття атаки на півострів.