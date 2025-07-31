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Головна Одеса На Одещині діти на квадроциклі зіткнулися з авто — наслідки

На Одещині діти на квадроциклі зіткнулися з авто — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 15:40
На Одещині діти потрапили у ДТП на квадроциклі - постраждала дівчинка
Місце ДТП. Фото: Національна поліція України

На Одещині хлопчик 6 років, катаючи подружку на квадроциклі, виїхав із двору на дорогу і зіткнувся з автомобілем. В результаті ДТП постраждала дівчинка 10 років, наразі вона у лікарні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці події

Дорожньо-транспортна пригода сталася в одному з населених пунктів Любашівської громади. 6-річний місцевий житель без дозволу матері, коли вона займалася своїми справами, виїхав на квадроциклі з подвір’я будинку на дорогу. Катаючись вулицею, на одному з перехресть він в’їхав у лівий бік автомобіля, яким керував 38-річний чоловік.

Хлопчик не постраждав, а його пасажирку, яка сиділа позаду, з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.  Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

поліцейські склали адміністративний протокол відносно жительки подільського району, шестирічний син якої допустив дтп та травмування десятирічної дівчинки
Транспортні засоби після аварії. Фото: Національна поліція України

Як покарають матір дитини

Стосовно матері хлопчика поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неналежне виконання батьківських обов’язків). Жінці загрожує до 1700 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ДТП за участю потягу у Німеччині. А також про аварію із загиблою на Буковині.

ДТП Одеса діти Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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