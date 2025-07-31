На Одещині діти потрапили у ДТП на квадроциклі - постраждала дівчинка

На Одещині діти на квадроциклі зіткнулися з авто — наслідки
На Одещині хлопчик 6 років, катаючи подружку на квадроциклі, виїхав із двору на дорогу і зіткнувся з автомобілем. В результаті ДТП постраждала дівчинка 10 років, наразі вона у лікарні.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці події
Дорожньо-транспортна пригода сталася в одному з населених пунктів Любашівської громади. 6-річний місцевий житель без дозволу матері, коли вона займалася своїми справами, виїхав на квадроциклі з подвір’я будинку на дорогу. Катаючись вулицею, на одному з перехресть він в’їхав у лівий бік автомобіля, яким керував 38-річний чоловік.
Хлопчик не постраждав, а його пасажирку, яка сиділа позаду, з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.
Як покарають матір дитини
Стосовно матері хлопчика поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неналежне виконання батьківських обов’язків). Жінці загрожує до 1700 гривень штрафу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ДТП за участю потягу у Німеччині. А також про аварію із загиблою на Буковині.
Читайте Новини.LIVE!