Заморозки на Одещині — попередження про небезпечні погодні умови

Люди годують чайок біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині оголошено попередження про стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності. Найближчими днями очікується заморозок, що може загрожувати сільському господарству та дорожньому руху.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Небезпека для Одещини

За інформацією метеорологів, 7-8 квітня на Одещині очікуються заморозки 0...-5 °C, що може призвести до небезпечних умов, зокрема для сільського господарства. Синоптики оголосили стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності (помаранчевого) через можливі заморозки в нічний та ранковий час.

Які ризики від заморозків

Відповідно до прогнозів, заморозки можуть негативно вплинути на врожай ранніх сільськогосподарських культур, які перебувають у фазі проростання зерна та сходів та створити додаткові ризики для водіїв. Слід бути обережними на дорогах та стежити за змінами погодних умов.

Попередження про небезпечні умови діє на території Одещини до 8 квітня включно. Метеорологи рекомендують вжити заходів для збереження врожаю та безпеки на дорогах.

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