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На Одещині оголосили високий рівень небезпеки — чому

5 квітня 2025 11:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Заморозки на Одещині — попередження про небезпечні погодні умови
Люди годують чайок біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині оголошено попередження про стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності. Найближчими днями очікується заморозок, що може загрожувати сільському господарству та дорожньому руху.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Попередження про заморозки. Фото: скриншот

Небезпека для Одещини

За інформацією метеорологів, 7-8 квітня на Одещині очікуються заморозки 0...-5 °C, що може призвести до небезпечних умов, зокрема для сільського господарства. Синоптики оголосили стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності (помаранчевого) через можливі заморозки в нічний та ранковий час.

Які ризики від заморозків

Відповідно до прогнозів, заморозки можуть негативно вплинути на врожай ранніх сільськогосподарських культур, які перебувають у фазі проростання зерна та сходів та створити додаткові ризики для водіїв. Слід бути обережними на дорогах та стежити за змінами погодних умов.

Попередження про небезпечні умови діє на території Одещини до 8 квітня включно. Метеорологи рекомендують вжити заходів для збереження врожаю та безпеки на дорогах.

Нагадаємо, ми писали як урятувати розсаду від холоду. Також повідомляли, як можна вберегти тюльпани від заморозків навесні.

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