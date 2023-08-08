На Одещині почали діяти нові умови бронювання військовозобов'язаних

Працівники ТЦК виписують військовозобов'язаному повістку. Фото: google

Одеська ОВА розширила перелік критеріїв для визначення підприємств, установ та організацій, які є ключовими для забезпечення потреб територіальних громад області. Кожна галузь тепер має свої власні критерії та умови, які потрібно виконати.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Вимоги для бронювання чоловіків

Основним критерієм є відсутність будь-яких податкових заборгованостей. Якщо ваша компанія, установа або організація відповідає встановленим вимогам, ви можете подати заявку на резервування робочих місць для військовозобов’язаних працівників, надіславши листа на адресу [email protected] або за номером 718 94 66.

Обсяг резервування не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов’язаних співробітників. Якщо компанії потрібно резервувати більше робочих місць, то для цього необхідно отримати погодження Генерального штабу Збройних Сил України. Статус критично важливого підприємства повинен підтверджуватися протягом року, не рідше одного разу.

Додаткова інформація та повний перелік критеріїв доступні за посиланням.

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо ТЦК ігнорують наявність бронювання та намагаються мобілізувати.

Нагадаємо, ми писали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників та як їх можна уникнути.

Також ми повідомляли, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

Зазначимо, в Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних громадян, які придатні до військової служби за станом здоров'я та які не мають відстрочки, призивають до лав ЗСУ. При цьому напередодні Верховна Рада змінила правила надання відстрочення від мобілізації. До яких змін слід готуватися українцям у серпні 2023 року та кого точно не зможуть призвати до армії — читайте в матеріалі.