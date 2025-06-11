Нічні вибухи на Одещині 11 червня 2025 року — що відомо про обстріл

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

Вибухи пролунали в Одеській області зараз, уночі в середу, 11 червня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одеській області вночі 11 червня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:44. Ще о 01:03 військові попереджали, що в акваторії Чорного моря з'явилися безпілотники, які тримають курс на Одещину. Станом на 01:40 БпЛА з Чорного моря летіли в напрямку Вилкового Одеської області.

Нагадаємо, уночі 11 червня прогриміли вибухи в Харкові. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 11 червня один із "Шахедів" влучив у п'ятиповерхівку в Харкові. Унаслідок атаки кілька поверхів будинку загорілися.