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Головна Одеса На Одещині прогриміли вибухи — регіон під ударом БпЛА

На Одещині прогриміли вибухи — регіон під ударом БпЛА

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Дата публікації: 11 червня 2025 01:57
Нічні вибухи на Одещині 11 червня 2025 року — що відомо про обстріл
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

Вибухи пролунали в Одеській області зараз, уночі в середу, 11 червня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України 

Що відомо про вибухи в Одеській   області вночі 11 червня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:44. Ще о 01:03 військові попереджали, що в акваторії Чорного моря з'явилися безпілотники, які тримають курс на Одещину. Станом на 01:40 БпЛА з Чорного моря летіли в напрямку Вилкового Одеської області.

Нагадаємо, уночі 11 червня прогриміли вибухи в Харкові. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 11 червня один із "Шахедів" влучив у п'ятиповерхівку в Харкові. Унаслідок атаки кілька поверхів будинку загорілися.

вибух безпілотники обстріли Новини Одеси Шахед БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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