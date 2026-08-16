На Одещині росіяни атакували житлові будинки: є постраждалий

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У ніч проти 16 серпня російські війська знову атакували південь Одеської області безпілотниками. У Білгороді-Дністровському вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерхові житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та ГУ ДСНС в Одеській області.

Будинок без вікон у Білгороді-Дністровському після атаки. Фото: ДСНС

Пошкодження у Білгороді-Дністровському

Основні пошкодження цієї ночі зафіксували у житловій забудові міста. Вибуховою хвилею у трьох п'ятиповерхівках вибило скління та частково пошкодило фасади. Поруч із будинками також загорілася суха трава.

"У Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках. За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала", — повідомив Олег Кіпер.

Наслідки атаки на Білгород-Дністровський. Фото: ДСНС

На місці працюють відповідні служби. Для ліквідації наслідків від ДСНС залучили трьох рятувальників та одну одиницю техніки.

Пошкоджена багатоповерхівка у Білгороді-Дністровському. Фото: ДСНС

Білгород-Дністровський під ударами

Це вже не перша російська атака на Білгород-Дністровський протягом серпня. Так, Новини.LIVE повідомляли, що напередодні місто понад три години перебувало під атакою російських безпілотників. Внаслідок терористичних дій росіян зруйновано будівлю взуттєвої фабрики. Після влучань на території підприємства спалахнули їдальня та котельня, а також загорівся легковий автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління і фасад адміністративної будівлі. Ще одна пожежа виникла за іншою адресою. Там загорілися закинутий приватний житловий будинок та суха трава поруч.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 4 серпня ударні безпілотники атакували приватний сектор міста Білгород-Дністровського. Один житловий будинок був зруйнований, ще 15 зазнали пошкоджень.

Крім того, раніше Новини.LIVE писали, що 23 червня 2025 року російські війська завдали балістичного удару по навчальному закладу в Білгороді-Дністровському. Тоді загинули двоє людей, щонайменше 12 дістали поранення, серед них були двоє підлітків.