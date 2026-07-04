На Одещині Зеленський пропів нараду щодо посилення ППО новими гелікоптерами
4 липня 2026 16:30
термінова новина
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом в Одеську області в суботу, 4 липня. Глава держави провів координаційну нараду з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил, під час якої обговорили посилення безпеки Південного регіону. Зокрема, збільшення кількості гелікоптерів для кращої роботи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пвідомлення Володимира Зеленського в соцмережах.
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