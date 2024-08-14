Події у Курській області сьогодні: думки одеситів

Вказівник на Курск. Фото: Viacheslav Ratynskyi/ REUTERS

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Головною подією останніх днів стали новини з Курської області. Українці пильно стежать за просуванням ЗСУ. Обговорюють це на кухнях, припускають подальший сценарій.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, як одесити ставляться до подій на території Росії.

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З надією на майбутнє

Несподіваний, але, можна сказати, такий довгоочікуваний прорив російського кордону не залишився непоміченим серед пересічних українців. Так для одеситів ці події сприймаються з надією і насамперед тому, що рідні та близькі перебувають на передовій. Крім цього, це мотивує на подальше просування та звільнення наших територій.

Олена з дітьми чекає на чоловіка з передової. Фото: Новини.LIVE

"З надією, надія на те, що чоловік повернеться додому з передової. Тому лише надія", — зізнається Олена.

"З надією, завжди тільки з надією, тому що ми можемо рухатися вперед, це мотивує нас", — підкреслює Марина.

Марину надихає прорив ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Люди підтримують і вважають, що було обрано дуже вдалий момент для атаки. Головне — зараз не зупинятися.

Владислав оцінює дії ЗСУ позитивно. Фото: Новини.LIVE

"Скоріше за все, позитивно, я сам військовий і розумію, що це таке", — зазначає Владислав.

"З надією, вони молодці, вони все правильно зробили, це дуже такий вдалий момент. Класно", — впевнена Ніна.

Ніна впевнена, що ЗСУ робить усе правильно. Фото: Новини.LIVE

З тривогою та побоюванням

Проте є й ті, хто ставиться до подій у Курській області із настороженістю. Так Аля каже, що підтримує українських захисників, але все ж таки побоюється за можливі наслідки.

Аля побоюється подій у Курську. Фото: Новини.LIVE

"З тривогою більше, а взагалі я нейтрально ставлюся. Тому що мені здається, що з цього нічого доброго не вийде", — каже Аля.

Що ж більшість одеситів вірять у ЗСУ та підтримують наших захисників. Події у Курську сприймаються як досить великий крок до перемоги. Побоювання теж є, але це дуже очікувано, адже повномасштабна війна триває в країні вже третій рік.