На День св. Валентина слід відкласти прогулянки біля моря

"Не романтичне море": в Одесі оголосили штормове попередження
На день всіх закоханих слід відкласти романтичні прогулянки уздовж морського узбережжя. В Одесі оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.
У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Можливий деревопад
Крім мінної небезпеки, слід бути обережним й в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — додали в мерії.
Гарячі лінії
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
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