Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 18 березня 2024.

Візьміть з собою парасолі — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 18 березня, буде мінливою. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. По обіді місто поглине рясний дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі. Вітер змінних напрямків.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується похмура погода та туман. Температура становитиме +7 °C. Вітер північний — 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься хмарність та піде рясний дощ. Температура становитиме +7 °C. Вітер східний — 5 м/с.
Вечір: на вечір теж передбачаються опади. Температура повітря буде +7 °C. Вітер південний — до 7 м/с.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі та вранці помірний дощ, вдень невеликий дощ.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +2...+5 °C, вдень +7...+12 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці під час дощу, видимість 1-2 км.
Погода в Україні на 18 березня
Завтра, 18 березня, очікується мокрий сніг у західній частині країни. В інших регіонах пройдуть дощі, у центральних областях та на Київщині можливі рясні опади.
Температура повітря вночі становитиме до +7 °C, а вдень повітря прогріється до +12 °C. У західних областях вночі від -3...+2 °C, а вдень до +5 °C.
Нагадаємо, Дніпро може вийти з берегів. Підняття рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області на вихідних.
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