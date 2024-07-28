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Небезпека на Одещині — на завтра оголошено штормове попередження

28 липня 2024 15:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На завтра в Одесі оголошено штормове попередження
Повалене вітром дерево. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Синоптики попереджають про шторм в Одесі завтра, 29 липня. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с.  У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це у неділю, 28 липня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Одеситів та гостей міста закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

 

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