Наслідки нічної атаки на Одесу

Нічна атака на Одесу — наслідки обстрілу
Сьогодні зранку Росія знову атакувала південний регіон дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетою. Завдяки роботі ППО усі були збиті, проте уламки впали на житловий район в Одесі. Внаслідок чого постраждали 4 багатоповерхівки, 5 дачних будиночків та близько 10 автомобілів.
Про це повідомив голова одеської ОДА Олег Кіпер.
Постраждалі внаслідок атаки
Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед яких 91-річний чоловік. Зараз його госпіталізували. Іншим трьом пораненим медики надали допомогу на місці. Одну особу співробітникам ДСНС довелося рятувати із заблокованої квартири.
Постраждале майно
Вибуховою хвилею вибиті вікна у чотирьох багатоповерхових будинках. Також постраждала одна з міських шкіл, що розташована поблизу, зараз там проводяться роботи зі скління. Кількість постраждалих квартир наразі встановлюється. На місці працює оперативний штаб одеської міської ради.
Крім того, через уламки дронів загорілися 10 легкових автомобілів. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджень отримав склад із зерном.
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, сьогодні ми також повідомляли про атаку на Харківщину та про нічний обстріл Чернігова.
Читайте Новини.LIVE!