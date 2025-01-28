Наслідки нічної атаки на Одесу

Машини, що згоріли в одеському дворі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Сьогодні зранку Росія знову атакувала південний регіон дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетою. Завдяки роботі ППО усі були збиті, проте уламки впали на житловий район в Одесі. Внаслідок чого постраждали 4 багатоповерхівки, 5 дачних будиночків та близько 10 автомобілів.

Про це повідомив голова одеської ОДА Олег Кіпер.

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Постраждалі внаслідок атаки

Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед яких 91-річний чоловік. Зараз його госпіталізували. Іншим трьом пораненим медики надали допомогу на місці. Одну особу співробітникам ДСНС довелося рятувати із заблокованої квартири.

Вікна у будинках вибило вибуховою хвилею. Фото: Новини.LIVE

Постраждале майно

Вибуховою хвилею вибиті вікна у чотирьох багатоповерхових будинках. Також постраждала одна з міських шкіл, що розташована поблизу, зараз там проводяться роботи зі скління. Кількість постраждалих квартир наразі встановлюється. На місці працює оперативний штаб одеської міської ради.

Внаслідок атаки постраждали кілька будинків. Фото: Новини.LIVE

Крім того, через уламки дронів загорілися 10 легкових автомобілів. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджень отримав склад із зерном.

Згоріли та постраждали машини у дворі. Фото: Новини.LIVE

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні ми також повідомляли про атаку на Харківщину та про нічний обстріл Чернігова.