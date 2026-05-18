Нічний удар по Одесі: серед постраждалих 11-річний хлопчик

Уночі в понеділок, 18 травня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень житловий квартал, будівлі ліцею та дитячого садочка. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічної атаки на Одесу вночі 18 травня

Постраждали 11-річний хлопчик і 59-річний чоловік — їм надають необхідну медичну допомогу. На місцях атаки розгортають оперативні штаби. Представники екстрених служб і комунальники ліквідовують наслідки російського обстрілу.