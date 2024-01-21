Чи бояться одесити нового вірусу і що думають про можливу пандемію

Одесити стоять на зупинці. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Світ готується до чергової пандемії. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, нова хвороба може бути у 20 разів небезпечнішою за коронавірус. Оскільки як такого вірусу ще немає, було прийнято рішення називати його "хвороба Х" — це умовне позначення для невідомого сьогодні інфекційного захворювання.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, чи готові вони до нової пандемії та що думають про "вірус Х"?

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Все буде добре

Не встигло людство отямитися після ковіду, як у ВООЗ знову заговорили про нову пандемію. Щоправда, яка саме вона буде, поки що ніхто не знає, але маски та антисептики радять далеко не ховати. Адже новий вірус Х може бути набагато сильнішим і, швидше за все, забере у кілька разів більше людських життів, ніж COVID-19. Ось тільки одесити до цього ставляться доволі спокійною.

"Чесно кажучи, вперше чую про новий вірус, але я й коронавірусу не дуже боялася? тому… У мене є передчуття, що все буде добре", — зізнається Поліна.

Поліна вірить у своє передчуття. Фото: Новини.LIVE

У тому, що буде все добре, впевнена і Майя. Дівчина вважає, що якщо боятися, то буде лише гірше. Тож більше позитиву і не варто заздалегідь накручувати себе.

"Я не боюся. Не хворіла на ковід, і мені здається, що все буде добре", — стверджує Майя.

Все буде добре — впевнена Майя. Фото: Новини.LIVE

Для Оксани новий вірус не страшний. За її словами, рано чи пізно всі вони йдуть у минуле. Колись боялися грипу, потім коронавірусу. Та ось зараз поки що невідомо що.

"Ні, не боюся, бо ковід пережили, то й новий вірус переживемо", — впевнена Оксана.

Переживемо і новий вірус — впевнена Оксана. Фото: Новини.LIVE

Зараз є серйозніші проблеми

Тільки нового вірусу нам і не вистачає — каже Ганна. Останні роки й так далекі від спокою, а тепер ще й нова напасть. Хоча, українці вже настільки звикли боротися з проблемами, що чергова пандемія їм не страшна.

"Після пандемії і повномасштабного вторгнення протягом двох років мені здається, що ми боїмося тільки інопланетян, трохи. Звичайно, є якісь побоювання, ми нічого про нього не знаємо, але подивимося, чим це закінчиться", — зазначає Ганна.

Українці вже нічого не бояться — впевнена Ганна. Фото: Новини.LIVE

Підтримує Ганну її тезка, яка впевнена, зараз для нашої країни є куди глобальніші проблеми, ніж черговий вірус. Ну а дбати про своє здоров'я і так має кожен, з урахуванням рекомендації медиків.

"Не боюся нової пандемії. У світлі того, що відбувається в нашій країні, то мені здається, що це взагалі зараз не актуально. Потрібно берегти себе, звичайно, — вітаміни вживати та турбуватися про своє здоров'я", — каже Ганна.

Є серйозніші проблеми — впевнена Ганна. Фото: Новини.LIVE

Поки в країні війна, не до пандемії, впевнені одесити. Та й взагалі, ситуація сьогодні нестабільна. От з'явиться вірус — тоді і будемо думати, що з ним робити.