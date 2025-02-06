Обмеження на переказ грошей — що про це думають одесити.

Одесситы на перекрестке. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Нові обмеження щодо перекладів для українців вже набули чинності з 1 лютого. Тепер усі клієнти банку поділені на три категорії — з високим рівнем ризику, середнім та низьким. Для першої запровадили обмеження у вигляді лімітів на перекази з картки на картку до 50 тис. грн на місяць. Для решти двох цей ліміт становив 150 тис. грн, проте його планують знизити вже до літа. Це не торкнеться тих, хто має підтверджені доходи, та волонтерів. Це рішення прийняли та підписали відповідний меморандум найбільші банки України.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, чи підтримують такі нововведення одесити?

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Фінансові махінації

Частина жителів вважає, що такі зміни лише посилять тіньові схеми, адже люди шукатимуть обхідні шляхи. Інші ж переконані, що контроль необхідний для боротьби з нелегальним обігом коштів.

"Це не допоможе, тому що ті, хто дійсно хоче обманути систему, і так роблять. Це збільшить кількість чорних конвертів та неоподатковуваних переказів, які нашкодять тільки державі. Тому я не думаю, що це гарна ідея", — каже Галина.

Одеситка Галина. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію має й Ірина, яка переконана, що запроваджені обмеження не зможуть ефективно запобігти фінансовим махінаціям. Оскільки заможні люди та бізнес швидко знайдуть способи їх обходу.

"Усі обмеження, які запровадять, будуть дуже швидко якось обійдені. Ті, в кого є гроші й такі можливості, щоб цим займатися, вони не дурні, хоч дуже неприємні. Вони знайдуть, як це обійти. А зачепить це, як завжди, пересічних громадян, які не займались цим раніше", — зазначає Ірина.

Ірина про обмеження. Фото: Новини.LIVE

Яна, навпаки, вважає, що нововведення можуть сприяти боротьбі з нелегальним обігом коштів. Однак вона визнає, що люди все одно шукатимуть альтернативні способи проведення переказів.

"Думаю, так. Але люди знайдуть будь-які способи переказів коштів. В нашій країні, мені здається, це не дуже спрацює", — каже Яна.

Одеситка Яна. Фото: Новини.LIVE

Боротьба з тіньовою економікою

А ось Олександр критикує нововведення, вважаючи їх безглуздими. На його думку, якщо на карткові перекази встановлюють жорсткі обмеження, то навіщо взагалі потрібні банківські картки.

"Це погано. Навіщо тоді потрібні картки, якщо по п'ять тисяч перераховувати з картки на картку?" — додає Олександр.

Олександр про обмеження. Фото: Новини.LIVE

Проте Володимир Семенович зізнається, що не надто обізнаний у фінансових питаннях. Але він також сумнівається в доцільності таких змін.

"Я не економіст, я не розуміюсь в цьому, як воно все працює. З грошима завжди такі махінації роблять, що потрібно питати у тих, хто сидить на горі", — каже Володимир Семенович.

Одесит Володимир Семенович. Фото: Новини.LIVE

Нові банківські обмеження викликали суперечливу реакцію. Одні бачать у них спробу навести лад у фінансовій сфері, інші побоюються, що це лише стимулюватиме тіньову економіку. Чи справді ці заходи будуть ефективними — покаже час.

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