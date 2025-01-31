Німеччина надала допомогу Україні після промови одесита

Роман Шварцман у Бундестазі. Фото: Rfi

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Німеччина планує виділити додаткові три мільярди євро військової допомоги Україні після виступу Романа Шварцмана в Бундестазі. Рішення підтримали опозиційні консерватори з Християнсько-демократичного союзу та депутати Вільної демократичної партії.

Про це повідомляє заступник Одеського міського голови Павло Вугельман.

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Вже наступного дня після промови одесита, в якій він закликав надати нашій державі більше допомоги, бюджетний комітет Німеччини закликав міністра фінансів Йорга Кукіса схвалити виділення додаткових трьох мільярдів євро. Члени бюджетного комітету від ХДС і ВДП заявили, що в бюджеті Німеччини достатньо коштів для задоволення цього запиту.

Промова Романа Шварцмана

20 січня 88-річний голова Одеської регіональної асоціації євреїв — колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів Роман Шварцман, виступив у Бундестазі. Під час промови він порівняв Путіна з Гітлером та наголосив на тому, що Україні потрібно надати ракети великої дальності, щоб зупинити війну на знищення, яку веде РФ.

"Одесі потрібна протиповітряна оборона, щоб захистити людей і порти. Нам потрібні літаки, щоб отримати перевагу в повітрі. Нам необхідно більше ракет дальнього радіуса дії, щоб паралізувати російські аеропорти та ракетні бази, з яких нас щодня атакують", — заявив Роман Шварцаман.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову партію озброєння від Фінляндії. А також про пакет допомоги Україні від Швеції.

